Fotograf ślubny pobił pana młodego. Stał się bohaterem

Fotograf Onur Albayrak przyznał, że uderzył przyszłego pana młodego. Do zdarzenia doszło 5 lipca w prowincji Malatyia we wschodniej Turcji. Mężczyzna przyjechał pod wskazany adres, by uwiecznić na zdjęciach ceremonię ślubną. Kiedy zobaczył młodą parę szybko zorientował się, że coś jest nie tak. Albayrak zauważył, że dziewczyna, która miała stanąć przed ołtarzem wygląda wyjątkowo młodo. – Zapytałem ją o jej wiek. Najpierw powiedziała, że ma 15 lat, następnie stwierdziła, że 16 – opowiadał fotograf w rozmowie z hurriyetdailynews.com.

Po tej informacji Onur odwrócił się i chciał opuścić miejsce ceremonii. Doszło jednak do spięcia z przyszłym panem młodym i fotograf rzekomo złamał mu nos. Albayrak nie mógł zrozumieć, dlaczego dziecko ma wyjść za mąż za dorosłego mężczyznę, dlatego postanowił zareagować bardzo zdecydowanie.

Fotograf stał się bohaterem

– Obrażał mnie i naciskał ze swoimi znajomymi, przeklinając. Odpowiednio zareagowałem, a następnie inni nas rozdzielili. Potem odjechałem stamtąd samochodem – tłumaczył fotograf. – Cieszę się, że zwróciłem uwagę na ważny problem. Przez ostatnie dwa dni mój telefon nie przestawał dzwonić, ponieważ ludzie z całej Turcji kontaktowali się ze mną, aby podziękować i pogratulować mi tego, co zrobiłem – dodał.

Według hurriyetdailynews.com, pan młody chce pozwać fotografa, ale ten w ogóle się tym nie przejmuje. – Pozwólmy mu to zrobić. Wykonałem zdjęcie rzeczywistości w tym kraju. Wystarczy, że spróbowałem powstrzymać to małżeństwo – wyjaśnił.

W Turcji narzeczeni muszą mieć 18 lat, aby wziąć ślub. W wyjątkowych sytuacjach granica wieku może być obniżona do 17 lat.

