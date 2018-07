Madeleine Albright krytykuje Trumpa za wspieranie Kaczyńskiego i Orbana

W rozmowie z niemiecką gazetą Madeleine Albright podkreśliła, że nie uważa Trumpa za faszystę, ale po prostu za złego polityka. Oceniła, że wiele jego działań nie służy polepszeniu sytuacji Stanów Zjednoczonych i świata, a wręcz ją pogarsza. Użyła obrazowego określenia: „Fotel przywódcy wolnego świata jest pusty”. Skrytykowała Trumpa m.in. za uderzanie w wymiar sprawiedliwości i media, pogardzanie mniejszościami oraz granie na podziałach społecznych.

Była szefowa amerykańskiej polityki zagranicznej oceniła też działalność Donalda Trumpa na tym polu. „Trump wspiera i chwali takich ludzi jak Orban na Węgrzech i Kaczyński w Polsce” – stwierdziła krytycznie. „Viktor Orban mówi o nieliberalnej demokracji, co właściwie sprowadza się do postępowania z tymi, którzy nie są Węgrami, a więc do tego, by przepędzić migrantów. Niestety, Polska naśladuje to, co wcześniej zrobiły Węgry” – stwierdziła. „Coraz więcej państw w Europie wykorzystuje lęki. Nastały ciężkie czasy. Politycy na Węgrzech i w Polsce są znacznie bardziej zainteresowani swoją władzą, niż pomyślnością swoich obywateli” – podsumowała.