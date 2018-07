Jedenaścioro dzieci zmarło. Ich matkom podawano Viagrę w czasie ciąży

Badania na szczurach sugerowały, że sildenafil, substancja funkcjonująca na rynku jako Viagra, może wspierać rozwój płodu, gdy podaje się go kobiecie w czasie ciąży. Mimo że większości ten preparat kojarzy się jedynie z remedium na zaburzenia erekcji u mężczyzn, czasem przepisuje się go osobom z nadciśnieniem. Podstawowym skutkiem przyjęcia sildenafilu jest rozszerzenie się naczyń krwionośnych. Zakładano, że może on poprawić przepływ krwi przez pępowinę, dostarczając dziecku więcej substancji niezbędnych do jego rozwoju.

Próba zakończyła się, gdy niezależny komitet nadzorujący badania odkrył, że więcej dzieci, niż zakładano, rodziło się z problemami z płucami. Eksperyment dotyczył 93 ciężarnych kobiet, którym podano lek, jako część eksperymentu przeprowadzanego przez Amsterdam Univesity Medical Center. Równolegle 90 kobietom z grupy kontrolnej podawano placebo. U 17 z 93 dzieci kobiet z grupy badawczej wystąpiły poważne problemy z płucami. Ponadto 11 dzieci zmarło. W wypadku grupy przyjmującej placebo problemy odkryto u trójki pacjentów.

Służby podejrzewają, że przyczyną takiego stanu rzeczy był fakt, że lek powodował podwyższone ciśnienie krwi w płucach pacjentek. To z kolei doprowadziło do tego, że płód otrzymywał za mało tlenu.

Od 10 do 15 kobiet wciąż czeka na diagnozę, bojąc się, że u ich dzieci mogą wystąpić te same trudności.