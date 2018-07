Narciarz zaginął w 1954 roku. Teraz udało się go zidentyfikować

Jak podaje BBC, w 2005 roku we włoskiej Dolinie Aosty znaleziono ludzkie szczątki, sprzęt narciarski oraz okulary. Znaleziska dokonano wysoko w Alpach, niedaleko granicy ze Szwajcarią. Od tego czasu badacze próbowali zidentyfikować, kim była ofiara.

Apel w mediach

Naukowcy mieli do dyspozycji pewne wskazówki na temat tożsamości ofiary. Wiedzieli, że to około 30-letni mężczyzna, który w momencie śmierci miał na sobie ubrania z wyhaftowanymi inicjałami. Używane przez niego narty były wówczas kosztowne. Ustalono też, że ofiara miała około 1,75 m wysokości, a jego śmierć prawdopodobnie nastąpiła wiosną.

Te poszlaki były jednak niewystarczające do odkrycia tożsamości mężczyzny. Śledczy poprosili więc użytkowników mediów społecznościowych o udostępnianie informacji, do których dołączono zdjęcia znalezionego sprzętu oraz podstawowe dane. W tym samym czasie Emma Nassem usłyszała o tej historii w lokalnej stacji radiowej. Opis ofiary pasował jej do jej wujka, Henriego Le Masne, który zaginął podczas burzy niedaleko szczytu Matterhorn przy szwajcarskiej granicy. Miało to miejsce w 1954 roku.