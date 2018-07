Czarnogóra. Dwoje Polaków zginęło w wypadku na wodzie

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w poniedziałek około południa koło półwyspu Lusztica u wejścia do Zatoki Kotorskiej. W pewnym momencie, z nieustalonych dotychczas przyczyn, doszło do zderzenia płynącej pod polską banderą żaglówki z jachtem pod brytyjską flagą. Kapitan pobliskiej mariny Željko Lompar potwierdził, że dwie ofiary śmiertelne to Polacy – 39-letni Piotr M. i 46-letnia Emilia P.

TVCG podaje, że na pokładzie żaglówki i jachtu znajdowało się łącznie jedenaście osób, w tym siedmioro dzieci. Nikt z tej grupy nie doznał jednak obrażeń. Policja zatrzymała kapitana jachtu, Czarnogórca.