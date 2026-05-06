Biskupi zbiorą się w Warszawie. Zaplanowano szczególną mszę

Przypomnijmy, 21 kwietnia 2025 roku w wieku 88 lat zmarł papież Franciszek. Natomiast 8 maja kardynałowie zgromadzeni na konklawe dokonali wyboru nowego papieża. Został nim wówczas kard. Prevost, który przyjął imię Leon XIV.

Specjalna msza w intencji papieża

Jak przekazała Konferencja Episkopatu Polski (KEP) w specjalnym komunikacie, msza w intencji papieża ma się odbyć w czwartek 7 maja o godz. 17.00 w kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie.

Będzie jej przewodniczyć abp Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący KEP, który wygłosi również homilię. Dodano, że „msza święta będzie sprawowana na zaproszenie nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Antonio Guido Filipazziego” .

Premier odwiedzi papieża Leona XIV

Tego samego dnia Leon XIV spotka się w Pałacu Apostolskim w Watykanie z Donaldem Tuskiem. Audiencja rozpocznie się o godz. 9.00. Z kolei o godz. 11.30 papież ma się również zobaczyć z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.

Kilka dni wcześniej, podczas pierwszej majowej audiencji generalnej papież zwrócił się do Polaków. Wśród pielgrzymów byli wierni m.in. z parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Baryczce, archidiecezji poznańskiej, krakowskiej, tarnowskiej, rzeszowskiej, a także uczniowie i ministranci Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu, a także kapłani diecezji gliwickiej.

– W pierwszych dniach maja powierzacie się szczególnej opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz św. Stanisława, biskupa i męczennika, nazywanego patronem ładu moralnego waszej ojczyzny. Przez ich orędownictwo błagajcie o dar jedności i o poszanowanie wartości chrześcijańskich w waszym narodzie. Wszystkich was błogosławię! – mówił do pielgrzymów zgromadzonych w Watykanie.

