Rekin zaatakował turystę w popularnym kurorcie. Morze wyrzuciło na brzeg fragment ciała

42-letni mężczyzna z Czech postanowił wraz z rodziną spędzić wakacje w popularnym wśród turystów kurorcie Marsa Alam w Egipcie. Turysta chciał skorzystać przede wszystkim z możliwości nurkowania na ragach koralowych w Morzu Czerwonym. Podczas jednej z tego typu wypraw doszło do tragedii. W pewnej chwili mężczyzna został zaatakowany przez rekina. Kilka godzin później urlopowicze znaleźli na miejskiej plaży fragmenty ciała wyrzucone na brzeg przez morze.

Strona egipska nie chce na razie udzielać żadnych informacji na temat tego, co się stało. Do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy plaża w Marsa Alam pozostanie zamknięta dl turystów. Rodzina mężczyzny wróciła już do Czech i została objęta pomocą psychologiczną. Rzecznik czeskiego biura podróży, które organizowało wycieczkę poinformował, że w tej chwili prowadzone są rozmowy z ubezpieczycielem, by jak najszybciej sprowadzić ciało mężczyzny do jego kraju. Berliner Zeitung zwraca uwagę na fakt, iż był to szesnasty atak rekina w Egipcie w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

