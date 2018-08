11 dzieci więziono w nieludzkich warunkach. Były wygłodzone

Znalezione dzieci w wieku od 1 do 15 lat zostały przekazane pracownikom opieki społecznej. Jak podaje CBS News, były wygłodzone, brudne i znajdowały się w skandalicznych warunkach. Nie wiadomo, dlaczego były przetrzymywane w budynkach, w których nie było elektryczności i bieżącej wody. Ofiary nie miały dostępu do jedzenia. Jedyne pożywienie, jakie śledczy znaleźli na miejscu, to ziemniaki i paczka ryżu.

„Widać było wszystkie żebra”

Według BBC, na miejscu znaleziono też pięciu dorosłych, w tym dwóch uzbrojonych mężczyzn, którzy zostali aresztowani. – Jestem policjantem od 30 lat, nigdy nie widziałem czegoś takiego – przyznał szeryf hrabstwa Taos Jerry Hogrefe w rozmowie z ABC News. – Dzieci były wychudzone, widać było wszystkie żebra. Bardzo się bały – dodał. Śledczy stwierdził, że wszystkie ofiary z pewnością były zastraszane przez oprawców.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn był poszukiwany przez policję w związku z uprowadzeniem 3-letniego syna. Tego dziecka nie było jednak wśród znalezionych osób.

