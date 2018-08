Dramat Szwedki i jej 4-letniej córki. Zaczęło się od kieliszka wina w samolocie

44-letnia Ellie Holman jest dentystką, pochodzi ze Szwecji, ale mieszka z angielskim partnerem, Garym, w Sevenoaks w Kent. Kobieta wraz z 4-letnią córeczką 13 lipca leciała do Dubaju z Londynu samolotem linii Emirates. W trakcie ośmiogodzinnego lotu Holman wypiła kieliszek wina, który został jej zaproponowany przez personel pokładowy.

Piekło zaczęło się od kieliszka wina

Gdy wylądowała w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, poproszono ją o okazanie wizy, padły też pytania o alkohol. Zaskoczona kobieta została poinformowana, że jej wiza jest nieważna, w związku z czym powinna natychmiast wrócić do Londynu. Holman twierdzi, że gdy za pytała, czy może kupić kolejną wizę, została potraktowana „w sposób lekceważący i nieuprzejmy” Wtedy też zaczęło się ustalanie, czy kobieta spożywała alkohol. Dentystka zgodnie z prawdą przyznała, że tak było. Przedstawiciel urzędu imigracyjnego miał poinformować ją, że jest to nielegalne, podobnie jak nagrywanie rozmowy, co czyniła kobieta.

Holman po przebadaniu alkomatem wraz z córką została umieszczona na trzy dni w celi. Organizacja zrzeszająca prawników i aktywistów, która pomagała kobiecie, twierdzi, że zatrzymanym nie podawano wody. Kobiecie zabrano telefon i paszport. – Moja córeczka musiała załatwiać swoje potrzeby na podłodze celi. Nigdy wcześniej nie słyszałam, by tak płakała – relacjonowała Holman. – Jedzenie, które nam podano, śmierdziało jak śmieci, żadna z nas nie odważyła się go spróbować – dodała.

Prawnicy winią przepisy

Po trzech dniach kobietę i jej córkę wypuszczono za kaucją, ale zabroniono jej opuszczać kraj. Groził jej nawet rok więzienia, a postępowanie w ZEA pochłonęło około 30 tys. funtów. W sobotę „The Guardian” poinformował, że Szwedkę oczyszczono z zarzutów, co oznacza, że może wrócić do domu.

Aktywiści, którzy prowadzili sprawę Holman, oskarżają Zjednoczone Emiraty Arabskie o celowe zagmatwanie przepisów. – To nie była pomyłka. To było idealnie w zgodzie z poplątanymi przepisami dotyczącymi alkoholu w ZEA. To, co nie powinno się nigdy wydarzyć, nieuchronnie powtórzy się w przypadku jakiegoś nieświadomego turysty, który przyjmie ofertę spożycia alkoholu podczas lotu liniami Emirates do Dubaju – komentowała Radha Stirling, z organizacji Detained in Dubai.