Parafia „podliczyła” emerytkę. Wezwanie do zapłaty 400 złotych

Pismo trafiło do mieszkanki Białegostoku drogą pocztową w czwartek. W liście z pieczęcią parafii pw. św. Wojciecha w Białymstoku znajduje się wezwanie do uregulowania zaległości za cztery lata. „Dobrowolne ofiary na utrzymanie parafialnego kościoła są składane podczas kolędy” – czytamy w piśmie, w którym Rada Parafialna i Ekonomiczna wylicza, że za każdą niedzielę każda rodzina z parafii obciążona jest kwotą 2 złotych. W skali roku daje to 100 zł, co oznacza, że „należność” za cztery lata wynosi 400 złotych. „Utrzymanie kościoła parafialnego jest obowiązkiem każdej rodziny” – upominają autorzy listu. Choć pismo zatytułowano „Serdeczna prośba” , jest ono utrzymane w tonie nakazu. List został podpisany przez proboszcza ks. Jana Wierzbickiego i jednego z radnych.

W rozmowie z Wirtualną Polską pismo skomentował rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej Białostockiej. – Chodziło z pewnością tylko o prośbę – stwierdził. Jak dodał, decyzje w sprawie działań rady parafialnej należą do księdza. Zapowiedział równocześnie, że Archidiecezja Białostocka „wyjaśni sprawę pisma” .

Problemy parafii

Kościół pw. św. Wojciecha w Białymstoku w 2013 roku uległ pożarowi. Spaliła się drewniana kościelna wieża. Jak podaje białostocka „Wyborcza” , odbudowano ją w 2015 roku m.in. dzięki funduszom z ubezpieczenia oraz dotacjom z MKiDN (700 tys. złotych), białostockiego urzędu miejskiego oraz ofiarom wiernym. Na stronie internetowej parafii można przeczytać o stratach rzędu 4 mln złotych.