Kolejny szczyt na Półwyspie Koreańskim. Kim Dzong Un spotka się z Moon Jae-inem

Pod koniec kwietnia doszło do historycznego wydarzenia. Kim Dzong Un stał się pierwszym północnokoreańskim przywódcą od czasu wojny, która podzieliła Półwysep Koreański w 1953 roku, który przekroczył granicę Korei Południowej. Podczas spotkania Dzong Una z prezydentem Korei Południowej Moon Jae-inem podjęto decyzję o wypracowaniu takich rozwiązań, które doprowadzą do „całkowitej denuklearyzacji” Półwyspu Koreańskiego oraz zapowiedziano podpisanie traktatu pokojowego. Teraz, jak podaje agencja Reutera, ogłoszono, że przywódcy spotkają się po raz kolejny.

Czego będzie dotyczył szczyt?

Przedstawiciele obu państw spotkali się w wiosce Panmundżom położonej na terenie strefy zdemilitaryzowanej. Podczas rozmów ustalono, że szczyt między przywódcami obu Korei odbędzie się we wrześniu w Korei Północnej. Nie podano jednak dokładnej daty tego spotkania. Oficjele nie przekazali także, co będzie stanowiło temat rozmów Dzong Una i Moon Jae-ina, ale prawdopodobnie będzie to kontynuacja obrad na temat traktatu pokojowego oraz przeprowadzania wspólnych projektów gospodarczych i infrastrukturalnych.

