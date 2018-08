Koparką zniszczył pięć nowych domów. Straty rzędu 19 mln złotych

Do zdarzenia doszło w sobotę przy Ermine Street w Buntingford, gdzie postawione zostało osiedle składające się z kilkunastu domów. Wezwana na miejsce policja zastała scenerię jak po przejściu tornada i sprawcę – 30-letniego Rumuna. Mężczyzna przy użyciu koparki zniszczył pięć nowo wybudowanych domów, z których każdy wart był około 800 tys. funtów. – To wygląda jak trzęsienie ziemi albo jakby uderzyła bomba – komentował jeden z sąsiadów. Na zdjęciach z Buntingford widać ogromne straty spowodowane przez mężczyznę – zniszczone fronty domów, powyrywane dziury w ścianach i walające się po ziemi materiały budowlane.

Sprawca to pochodzący z Rumunii Daniel Neagu. Lokalne media podają, że mężczyzna wszedł w konflikt z pracodawcą, ponieważ bezskutecznie domagał się wypłaty zaległej pensji. Według innych źródeł, m.in. „Daily Mail” , mężczyzna został zwolniony po tym, jak zostawił w Rumunii samochód służbowy.

Wykonawca projektu, spółka McCarthy and Stone poinformowała, że 30-latek był zatrudniony przez podwykonawcę, firmę Fenton. Ogromne straty wywołane przez Neagu to duży problem dla obu firm. Do domów w ciągu najbliższych tygodni mieli wprowadzać się lokatorzy.