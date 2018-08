Ma 24 lata i dwójkę dzieci. Zarobiła miliony na Instagramie

Jak donosi serwis eonline.com, Tammy Hembrow w ostatnim czasie trafiła do szpitala. Gwiazda Instagrama została przewieziona karetką z imprezy urodzinowej Kylie Jenner. 24-letnia Australijka już czuje się lepiej. Jak tłumaczyła w sieci, jej chwilowa niedyspozycja była spowodowana brakiem snu. Nic dziwnego, ponieważ Hembrow jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych.

Można na tym zarobić

Internauci szybko zainteresowali się postacią Hembrow. Okazuje się, że działalność Australijki jest nietuzinkowa, ponieważ łączy ona pracę z macierzyństwem. Pochodząca z Queensland 24-latka ma dwójkę dzieci. Zasłynęła już w 2014 roku, gdy zaczęła dokumentować przebieg ciąży w mediach społecznościowych. Później pochwaliła się szybkim powrotem do sprawności i figury modelki po urodzeniu pierwszego dziecka. Hembrow inspiruje mamy na całym świecie do tego, by dbały o siebie i regularnie ćwiczyły.

Jak się okazuje, działalność Australijki jest bardzo dochodowa. Jej profil na Instagramie śledzi już 8,6 mln osób. Stworzona przez nią marka ubrań Saski zyskała sławę w 190 krajach na całym świecie, w tym dzięki promocji w mediach społecznościowych, przynosząc jej zysk rzędu 3,6 mln dolarów. Założyła także aplikację Tammy Fit i współpracuje z firmą dostarczającą suplementy.