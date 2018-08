Koreańczycy umierają w upale. Kim Dzong Un kazał podlewać plony

Półwysep Koreański zmaga się z rekordowymi temperaturami. W Korei Północnej państwowe media ostrzegły, że kluczowe uprawy, takie jak ryż i kukurydza, są zagrożone. Obywateli wezwano do „przyłączenia się do walki o ochronę zbiorów” . „Urzędnicy i ludzie pracujący we wszystkich dziedzinach i jednostkach powinni okazać się zaangażowaniem w patriotyzm i w kampanię na rzecz zapobiegania zniszczeniom spowodowanym przez wysoką temperaturę i suszę” – czytamy w artykule redakcyjnym w państwowej gazecie „Rodong” . Państwowa agencja informacyjna KCNA poinformowała, że sprzęt do nawadniania został naprawiony i powstały też nowe studnie i zbiorniki.

Ludzie zostali zagonieni na pola, a niezależne media podają, że wycieńczona ludność często traci życie z powodu dramatycznych warunków pracy. – Ludzie, którzy nie byli odpowiednio odżywieni i wypoczęci, zostali skierowani do ciężkich prac. Ich organizmy nie wytrzymują obciążenia – mówi w rozmowie z „NK Daily” osoba z prowincji P’yŏngan Południowy. Z danych portalu wynika, że tylko w lipcu i tylko w mieście Pyongsong, zmarło z przegrzania aż 39 osób.

Temperatura w Korei Północnej w ubiegłym tygodniu osiągnęła m.in. w Pjongjangu rekordową wysokość 37,8 stopni Celsjusza. Z kolei w Seulu w Korei Południowej najwyższą dotąd zanotowaną temperaturą było 39 stopni Celsjusza w Seulu.