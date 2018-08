Przełomowy list papieża. Potępił przestępstwa seksualne popełniane przez księży

– Znaczące jest to, że papież nazywa te nadużycia przestępstwem, a nie jedynie grzechem. Jednocześnie przyznaje, że żadne starania nie będą w stanie naprawić wyrządzonych ofiarom krzywd – powiedział Greg Burke, rzecznik prasowy Watykanu. Rzecznik zaznaczył, że papież wezwał do większej odpowiedzialności nie tylko tych, którzy dopuścili się przestępstw, ale również tych, którzy je ukrywali, co w wielu przypadkach oznacza biskupów.

Przypomnijmy, że 14 sierpnia prokurator generalny stanu Pensylwania przedstawił raport, z którego wynika, że ponad 1000 dzieci było molestowanych przez ok. 300 księży na przestrzeni ostatnich siedmiu dekad. – Wszyscy znamy powiedzenie “słowa wiele nie naprawią”. Jednak moje słowa w ostatnich tygodniach oraz moje kazanie podczas tej mszy mają na celu okazanie głębokiego żalu, zdecydowanego postanowienia, aby te okropne zachowania niektórych członków kleru, którzy zbezcześcili godność oraz niewinność dzieci, zostały całkowicie wyeliminowane z życia Kościoła – deklarował biskup Gainer.

Większość spraw przedstawionych w raporcie prokuratora generalnego stanu Pensylwania uległo przedawnieniu, przed sądem może stanąć tylko dwóch duchownych. Śledztwo prowadziła tzw. wielka ława przysięgłych, która niezależnie od organów federalnych mogła przesłuchiwać świadków i żądać dostępu do dokumentów.

Raport przedstawia proceder ukrywania pedofilii w Kościele oraz przedkłada przykłady umów z ofiarami, aby nie wchodziły na drogę karną ws. wykorzystywania seksualnego.