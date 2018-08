Europa musi brać pod uwagę sankcje USA wobec Iranu

Flagowe linie lotnicze Wielkiej Brytanii i Francji ogłosiły wycofanie się z wożenia ludzi do Iranu. BA i Air France uznały, że biznes przestał się opłacać od czasu, gdy Donald Trump ogłosił przywrócenie restrykcji handlowych, nałożonych z powodu konstruowania przez ten kraj broni jądrowej. Od decyzji Trumpa wartość irańskiej waluty spadła tak, że Irańczyków nie stać już na podróże do Europy. Ruchu w drugą stronę też jest mniej, bo prowadzący dotąd interesy z Iranem Europejczycy powoli zaczynają wycofywać się z tego kraju. Do francuskich i brytyjskich przewoźników ma we wrześniu dołączyć także holenderski KLM. O zwijaniu obecności w Iranie mówią także przedstawiciele francuskiego koncernu energetycznego Total, niemieckiego ubezpieczyciela Allianz czy duńskiego operatora tankowców, firmy Maersk.

Ta biznesowa rzeczywistość stoi w ostrej sprzeczności z deklaracjami politycznych przywódców Europy, od prezydenta Emanuela Macrona i kanclerz Angelę Merkel po szefową unijnej dyplomacji Federicę Mogherini. Od kilku miesięcy powtarzają oni, żeby nie słuchać Trumpa w sprawie Iranu i prowadzić własną, przyjazną wobec ajatollahów politykę. Po raz kolejny okazało się, że ambicje liderów Europy, by być niezależnym od USA i samodzielnym podmiotem międzynarodowej polityki i biznesów można między bajki włożyć. Europa może się puszyć swoją moralną i kulturową wyższością nad wielkim bratem zza oceanu, ale jak przychodzi co do czego, to kończy się jedynie na stroszeniu piórek. Bo fakty są takie, że bez USA Unia niewiele może zdziałać. Nawet w skrywanym skrzętnie i bardzo ryzykownym sojuszu z Rosją.