Wizyta papieża w Irlandii w cieniu skandalu pedofilskiego. Franciszek wygłosił mocne przemówienie

Wizyta papieża Franciszka rozpoczęła się od spotkania z prezydentem Irlandii Michaelem Higginsem. Po nim papież wygłosił przemówienie do przedstawicieli władz Irlandii oraz biskupów. Ojciec Święty podkreślił, że podziela zgorszenie spowodowane pedofilią ze strony przedstawicieli Kościoła. Franciszek przyznał, że wstydzi się tego, iż „Kościół katolicki nie potrafił sobie poradzić z problemem wykorzystywania seksualnego przez duchownych”. – Niepowodzenie działań władz kościelnych - biskupów, księży i innych osób - słusznie wzbudziło oburzenie i pozostaje źródłem bólu i wstydu dla wspólnoty katolickiej. Ja osobiście podzielam te uczucia – stwierdził papież.

Plan wizyty papieża w Irlandii

25 sierpnia wieczorem Franciszek weźmie udział w święcie rodzin na stadionie Croke Park. Potem poleci do Knock w północno-zachodniej Irlandii gdzie odwiedzi sanktuarium maryjne. Na zakończenie Światowego Spotkania Rodzin odprawi mszę, w której udział może wziąć nawet pół miliona osób.

Jak zapowiedział Watykan, podczas swojej wizyty w Irlandii Franciszek spotka się z grupą ofiar pedofilii. Będzie miało ono charakter ściśle prywatny i nie wiadomo, kiedy do niego dojdzie. Będzie to jeden z najważniejszych punktów wizyty papieża w tym kraju. Irlandzkim Kościołem wstrząsnęło ujawnienie trwającego przez wiele dekad wykorzystywania nieletnich przez duchownych. Wywołało to głęboki kryzys wiary i powołań oraz znaczny spadek zaufania do instytucji kościelnych.