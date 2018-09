Bójka między dziennikarkami. Skończyło się pęknięciem czaszki

Zaangażowane w konflikt dziennikarki to prezenterka Erica Bivens i 26-letnia pogodynka Chelsea Ambriz, obydwie pracujące dla WSAZ-TV. Jak donosi Charleston Gazette-Mail, konflikt między kobietami dotyczył męża jednej z nich. Bivens uznała, że Ambriz podrywała jej męża i zaatakowała rywalkę. Według policyjnych źródeł, tamta nie pozostała jej dłużna. Bivens wyszła ze starcia z pęknięciem czaszki i uszkodzoną błoną bębenkową w uchu.

Prezenterka złożyła na pogodynkę skargę, a media podają, że kobiecie za napaść na koleżankę grozi nawet rok więzienia i grzywna. Zajście potwierdziła sama zainteresowana. „Chciałam was wszystkich poinformować, że w domu dochodzę do siebie po pęknięciu czaszki i przerwaniu błony bębenkowej. Czekam, aż lekarze pozwolą mi wrócić do pracy. Dziękuje za miłe słowa i wsparcie” – napisała 31 sierpnia na Facebooku Bivens.

Czytaj także:

„Statek widmo” krążył u wybrzeży Birmy. Internauci pomogą rozwiązać jego zagadkę?