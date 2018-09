„Statek widmo” krążył u wybrzeży Birmy. Internauci pomogą rozwiązać jego zagadkę?

Jednostka o nazwie „Sam Ratulangi PB 1600” została okryta pod koniec sierpnia, gdy wyłoniła się z mgły otaczającej wybrzeże Rangun, byłej stolicy kraju. – Na pokładzie nie było żadnych członków załogi ani towaru – relacjonuje miejscowa policja. W czwartek, na pokład weszli przedstawiciele służb, by zbadać, skąd może pochodzić statek.

Skąd się wziął?

W komunikacie poinformowano, że na osiadłej na mieliźnie jednostce znaleziono indonezyjską flagę. To nie wyjaśnia jednak, w jaki sposób statek dostał się do Mjanmy oraz dlaczego został porzucony. Dziennik „Myanmar Times” podaje, że zdaniem ekspertów jest on zdolny do dalszej drogi, a jego stan pozwala na przewożenie ładunków.

Od 2009 roku cisza...