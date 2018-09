Tajemnicza śmierć aspirującej modelki. Ciało 20-latki znaleziono na jachcie milionera

McNamara od czterech miesięcy pracowała na luksusowym 92-metrowym jachcie, którego właścicielem jest Alberto Baillères, potentat przemysłu górniczego z Meksyku. We wtorek jednostka o nazwie Mayan Queen IV zacumowała u wybrzeży Kefalonii, a właściciel opuścił jacht. Dwa dni później na tyle łodzi znaleziono ciało jego 20-letniej pracownicy.

To, co zaszło na luksusowym jachcie, jest teraz przedmiotem śledztwa lokalnych władz. „Straż przybrzeżna z Kefalonii wszczęła postępowanie w sprawie śmierci 20-latki pochodzenia australijskiego. Zostanie przeprowadzona sekcja zwłok kobiety” – donosi portal In Kefalonia. Mayan Queen miała wypłynąć w dalszą drogę w niedzielę, ale w związku z tragedią, jaka się na niej rozegrała, jacht musiał pozostać w porcie Argostoli. Policja przesłuchała członków załogi, przeprowadzono też oględziny łodzi.

W greckich mediach pojawiają się różne wersje wydarzeń. Według części portali, 20-latka została znaleziona martwa. Portal Kefalonian Mantata podaje, że informacja o znalezieniu ciała kobiety została zgłoszona o 2 nad ranem w piątek. Według ustaleń dziennikarzy oficerowie z portu, członkowie załogi i lekarz mieli przez długi czas reanimować 20-latkę. Następnie miała paść decyzja o przewiezieniu jej do szpitala w Argostoli. Tam lekarze mieli postanowić o przetransportowaniu pacjentki do Aten. Kobieta miała umrzeć w trakcie lotu.