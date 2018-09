Samochód prezydenta Mołdawii zderzył się z ciężarówką. Igor Dodon trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło w okolicy miasta Straszany. Jak podaje policja, auta z prezydenckiej kolumny zderzyły się z ciężarówką należącą do firmy drobiarskiej. Igor Dodon został przetransportowany do szpitala w Kiszyniowie. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Z prezydentem podróżowali członkowie jego rodziny – żona, teściowa i jeden z synów.

W sieci pojawiło się nagranie wykonane przez osobę przejeżdżającą w pobliżu miejsca zdarzenia. Widać na nim znajdujące się w rowie auta oraz interweniujące służby. Według relacji świadków, limuzyna prezydenta dachowała.