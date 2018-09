Miliarder z Japonii zapłaci SpaceX, by polecieć na Księżyc. Zabierze znajomych

Yusaku Maezawa chce być pierwszym uczestnikiem komercyjnego lotu na Księżyc. W tym celu miliarder z Japonii zapłaci firmie Elona Muska „pokaźną sumę” za wynajęcie jednej z jego rakiet. Założyciel ZoZotown, jednego z największych japońskich sklepów internetowych, o swoim marzeniu opowiedział dziennikarzom. – Kocham Księżyc od dziecka. Samo wpatrywanie się w Księżyc wypełniało moją wyobraźnię. To dlatego nie mogę przegapić okazji, by oglądać go z bliska – tłumaczył. Jednocześnie zapewnił, że w kosmiczną podróż zabierze jeszcze kilka osób.

Maezawa: Nie chcę lecieć na Księżyc samotnie

– Nie chcę mieć takiego wspaniałego doświadczenia tylko dla siebie. To byłoby odrobinę samotne. Nie chcę być sam, dlatego zamierzam podzielić się tym doświadczeniem z tak dużą liczbą osób, jak to tylko możliwe. Dlatego zdecydowałem się lecieć na Księżyc z artystami! Wybrałem artystów z całego świata na moją podróż – oświadczył Japończyk.

Yusaku Maezawa zdradził, że nie wybrał jeszcze nazwisk. Decyzję podejmie w 2023 roku, bowiem to wtedy ma odbyć się zapowiedziany lot. W swojej rakiecie będzie miał miejsce dla jeszcze sześciu lub ośmiu innych osób. – Ci artyści zostaną poproszeni o stworzenie czegoś po powrocie na Ziemię. Ich dzieła zainspirują marzyciela w każdym z nas – przekonywał miliarder.

Musk: Maezawa jest bardzo odważny

Szef Spacex Elon Musk nie zamierza ujawniać sumy, za którą Maezawa wykupił lot. Zaznaczył jedynie, że nie była to „trywialna” kwota. Pieniądze pozyskane od japońskiego biznesmena mają posłużyć do zaprojektowania rakiety mogącej zabrać na Księżyc i dalej nawet 100 pasażerów. Jak podkreśla, jego pierwszy klient wykazuje się „wielką odwagą”. – To jest niebezpieczne. To nie spacer w parku – mówił. – Istnieje szansa, że coś pójdzie nie tak, ale zrobimy wszystko, by zminimalizować ryzyko – zapewniał.