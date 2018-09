Niewidomy pies korzysta z pomocy psa przewodnika. Te zwierzęta łączy niezwykła więź

Pewna para z Filipin miała dwa psy rasy golden retriver o imionach Ginger oraz T-Bone. Ponieważ bardzo kochają zwierzęta postanowili pomóc zwierzakowi ze schroniska, który szukał kochających opiekunów. Wybór padł na Kimchi. Zwierzę zostało znalezione na ulicy po przejściu tajfunu. Piesek był bardzo zaniedbany i całkowicie niewidomy. Początkowo Ginger nie lubił swojego nowego towarzysza. Kiedy jednak zobaczył, że Kimchi ma problemy ze wzrokiem, postanowił wcielić się w rolę...jego przewodnika.

Eric i Thea, właściciele czworonogów podkreślają, że sami byli zaskoczeni tym, co się stało, ponieważ żaden z należących do nich psów nie przechodził nigdy szkolenia w tym kierunku. – Między Kimchi i Gingerem pojawiła się niezwykła więź. Są niemal nierozłączni. Kimchi chodzi za swoim towarzyszem krok w krok. Jesteśmy wzruszeni, gdy patrzymy na to, co ich łączy – opowiada Eric, właściciel psów.

Gingerowi zyskał w okolicy sławę jako idealny pies-przewodnik. Eric i Thea są często zapraszani do szkół oraz szpitali ze swoimi czworonogami, które pokazują, jak można żyć ze zwierzakiem, które ma poważne problemy ze wzrokiem.