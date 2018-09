Butelka whisky za milion euro. „Święty Graal wśród whisky”

Dom aukcyjny Bonhams zapowiedział na 3 października niezwykłą aukcję. Wystawiona zostanie na niej butelka trunku, który przykuje uwagę wszystkich miłośników i kolekcjonerów whisky. Przedmiotem aukcji będzie butelka Macallana Valerio Adami z 1926 roku. Dom aukcyjny przewiduje, że dzięki tej aukcji może paść nowy rekord, a trunek zostanie najdroższą sprzedaną butelką szkockiej whisky w historii.

Na astronomiczną cenę butelki wpływ ma kilka czynników. Po pierwsze pochodzi ona z limitowanej serii, która rozlana została wyłącznie do 12 butelek. Drugim aspektem jest jej wiek. Trunek należy do kategorii najstarszych whisky, które leżakowały w beczkach przez co najmniej 60 lat. Trzeci szczegół to fakt, że alkohol został przelany do butelki w 1986 roku. W tym samym roku miała na przykład miejsce katastrofa elektrowni w Czarnobylu.

Jedna z serii 12 butelek została sprzedana w tym roku za około 910 tys. euro. Sommelierzy opisują Macallana Valerio Adami jako „Święty Graal wśród whisky”. Niestety nie wiadomo ile butelek z tej serii, przetrwało do dziś.

Macallan to jedna z najbardziej znanych szkockich destylarni. Znajdująca się w regionie Speyside, założona w 1824 roku, słynie z bardzo przyjaznych, lekkich whisky typu single malt.

Czytaj także:

To koniec memów z Aleksandrem Kwaśniewskim? „Nie piję już wódki i żadnych mocnych alkoholi”