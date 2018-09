To koniec memów z Aleksandrem Kwaśniewskim? „Nie piję już wódki i żadnych mocnych alkoholi”

– Sensacyjna informacja! Pan nie pije wódki? – pytał swojego gościa Robert Mazurek z RMF FM. – W ogóle. Żadnych mocnych alkoholi – odpowiedział Aleksander Kwaśniewski. – W ogóle nic? Whisky, koniak, rakija? – dopytywał dziennikarz. – Whisky już też nie, koniec – odpowiadał były prezydent. – To co pan pije? – pytał zmartwiony Mazurek. – No wino. Jeżeli pan lubi dobre wino, to mogę zaprosić – powiedział na pocieszenie polityk.

Aleksander Kwaśniewski jest świadomy, że w internecie jego postać kojarzona jest od kilku lat już głównie z memami. Wypowiadał się na ten temat już kilka razy, m.in. w programie „Tłit” w Wirtualnej Polsce. – W internecie możemy znaleźć bardzo różne memy. Jeśli są robione z wdziękiem, z poczuciem humoru to mnie rozśmieszają, również te na mój temat – zapewniał.

