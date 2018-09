420 śmiertelnych ofiar tsunami w Indonezji. „Ta liczba może sięgać kilku tysięcy”

Tsunami, które nawiedziło Indonezję jest efektem trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,5. Wiceprezydent kraju Jusuf Kalla przyznał, że liczba ofiar może wzrosnąć nawet do kilku tysięcy, ze względu na zarejestrowane liczne wstrząsy wtórne. Potwierdzona liczba ofiar śmiertelnych to 420, ale ratownicy wciąż nie dotarli do części najbardziej poszkodowanych miejsc. Jednym z nich jest Donggala, gdzie mieszka około 300 tys. ludzi. Władze obawiają się, że wielu mieszkańców tego obszaru mogło zostać porwanych przez ogromne fale. Najbardziej ucierpiało 350-tysięczne miasto Palu. W sieci publikowane są zdjęcia i nagrania przedstawiające sytuację w Indonezji.

W związku z dużą liczbą poszkodowanych przepełnione są szpitale. Zakładane są prowizoryczne punkty medyczne poza budynkami. Do tej pory wiadomo, że rannych zostało co najmniej 540 osób. Ci, którzy ocaleli z trudem wspominają dramatyczne chwile. – Nie było czasu, by się uratować. Byłem wciśnięty w ruiny muru – powiedział jeden z rannych, a jego wypowiedź cytuje „The Guardian”. – Słyszałem, jak moja żona woła o pomoc, potem nastała cisza. Nie wiem, co się stało z nią i moim dzieckiem. Mam nadzieję, że są bezpieczni – dodał.