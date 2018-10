Przełomowy eksperyment. Naukowcy połączyli mózgi trzech osób

Trzęsienie ziemi w Indonezji. Wzrosła liczba ofiar

Pod koniec września w Indonezji doszło do trzęsienia ziemi, a następnie do tsunami. Żywioł doprowadził do zniszczenia budynków mieszkalnych, sklepów oraz szpitali. Według najnowszych danych, liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do ponad 1300.