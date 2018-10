Martwa kometa w kształcie ludzkiej czaszki zbliży się do Ziemi

Dokładnie 31 listopada 2015 roku w odległości nie większej niż z Ziemi do Księżyca, przeleciała koło nas martwa kometa w kształcie czaszki nazywana także The Great Pumpkin. Asteroida o symbolu 2015 TB145 wywołała falę spekulacji, z zapowiedziami rychłego nadejścia końca świata włącznie. Naukowcy nadali jej miano "martwej komety", ponieważ wygasła ona podczas kolejnego zbliżenia ku Słońcu. Ponadto, nie może ona emitować już gazów. To dlatego niektórzy z badaczy kometę-czaszkę nazywają wprost – asteroidą.

Dla wszystkich fanów charakterystycznej komety mamy dobrą wiadomość. Obiekt ponownie znajdzie się w bliskiej odległości od Ziemi. Według naukowców z Centrum Badań nad Obiektami Przybrzeżnymi NASA kometa ma się pojawić w okolicach Ziemi już 11 listopada tego roku. Paul Chodas z NASA zaznacza jednak, że obserwacje będą możliwe jedynie przez bardzo wyspecjalizowane mikroskopy, ponieważ kometa zbliży się do naszej planety na odległość około 40 mln kilometrów.

Kolejna okazja do zobaczenia wielkiej czaszki ma się pojawić dopiero w 2027 roku. Wówczas zbliży się ona na odległość 383 tysięcy kilometrów.

