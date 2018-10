Lampart wpadł do głębokiej studni. Pokazano wideo z akcji ratunkowej

Aktywiści z Wildlife S.O.SWildlife S.O.S spuścili najpierw lampartowi krótką drabinkę, dzięki której zwierze mogło się utrzymywać na powierzchni wody. Następnie spuszczono do studni specjalną skrzynię. Mądre zwierze od razu weszło do środka, wejście zamknęło się, a wolontariusze wydobyli lamparta na powierzchnię.

Uratowane zwierze trafiło do specjalnego ośrodka dla lampartów w Manikdoh. Wiadomo, że zwierze to około 7-letnia samica. Lampart nie odniósł na szczęście poważnych obrażeń, jednak zostanie poddany kilkudniowej obserwacji.

Wildlife S.O.S. to organizacja non profit działająca w Indiach, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Na Facebooku grupy zamieszczone są na bieżąco informację o jej akcjach. Obecnie trwa zbiórka pieniędzy na powrót do Indii wywiezionego zagrożonego gatunku żółwia. Administratorzy strony na bieżąco dzielą się też nowinkami ze swojej działalności.