Przeszedł dziesiątki operacji, usunął sobie kilka żeber. „Żywy Ken” aresztowany

Materiał na temat zatrzymania 35-letniego Rodrigo Alvesa opublikował MailOnline. W rozmowie z dziennikarzami „Żywy Ken” powiedział, że ostatnio nagrywał show dla jednej z niemieckich stacji. Podczas kręcenia ujęć w Berlinie, ekipa filmowa została zatrzymana przez policję i poproszona o dokumenty tożsamości.

Na zdjęciu wyglądał inaczej

– Chcieli wiedzieć, czy mamy pozwolenie od lokalnego konsulatu na filmowanie na ulicach – powiedział Alves. – Wszystkie dokumenty były w porządku, ale zostałem aresztowany, ponieważ przez przypadek dostarczyłem mój nieważny paszport zamiast nowego. Policjanci nie mogli sprawdzić mojej tożsamości za pomocą zdjęcia, ponieważ teraz wyglądam dużo inaczej niż na fotografii. Ktoś musiał przynieść skan mojego nowego paszportu, żeby mnie wypuszczono – dodał.

„Żywy Ken” ma za sobą dziesiątki kosztownych operacji. Celebryta przeszedł między innymi zabiegi liposukcji, botoksu, wszczepienia implantów mięśni brzucha czy kształtowania łydek. Najbardziej jednak zmieniła się twarz mężczyzny. 35-latek zupełnie nie przypomina siebie sprzed kilku lat. Alves prowadzi telewizyjne programy i występuje w bollywoodzkich filmach. Jego konto na Instagramie obserwuje ponad 756 tys. ludzi.

Styczniowa operacja

W styczniu pisaliśmy o tym, że Rodrigo Alves jest pierwszym mężczyzną, który poddał się procedurze usunięcia czterech żeber. 35-latek zapłacił za to 28 tysięcy funtów. Mężczyzna opowiadał o operacji w programie „This Morning”, gdzie przyniósł ze sobą w słoiku swoje usunięte żebra. – Musiałem to zrobić, bo wszystko było na mnie za ciasne. Teraz wszystko znowu pasuje i mój krawiec ma mniej pracy – tłumaczył.

– Zawsze umieszczam swoje stroje w mediach społecznościowych, a teraz mam 20-centymetrową talię, co sprawia, że jestem bardzo szczęśliwy – dodał. Mówiąc o samej procedurze usunięcia żeber zapewniał, że wcześniej upewnił się, że będzie to bezpieczne. – To może być niebezpieczne dla narządów, jednak usunąłem żebra 11. i 12., z których nie ma pożytku – stwierdził. Mężczyzna twierdzi też, że nie jest jedynym mężczyzną, który poddał się tej procedurze, jednak inni nie chcą o tym mówić.

Czytaj także:

Supermodelka wyznała, że przeszła operację plastyczną piersi. „Żałuję”