Wielka kumulacja w loterii Mega Millions. Do wygrania ponad 1,5 mld dolarów

Amerykańska loteria Mega Millions zgromadziła ostatnio pulę 667 milionów dolarów. Media podkreślały, że była to trzecia pod względem wielkości kwota do wygrania w historii Stanów Zjednoczonych. Główna wygrana jednak nie padła, co oznacza, że już we wtorek 23 października może zostać wyrównany rekord wszech czasów wysokości wygranej w historii amerykańskich gier liczbowych. Będzie można wygrać aż 1 miliard 600 milionów dolarów.

Do tej pory rekordzistką jeżeli chodzi o pulę do wygrania była Powerball z możliwością zgarnięcia 1,6 miliarda dolarów. O taką sumę można było zagrać w styczniu 2016 roku. Podczas najbliższego losowania ten wynik może więc zostać wyrównany. Co ciekawe, choć pula nagród Mega Millions jest już naprawdę ogromna, szansa na wygraną nie zmienia się ani trochę i wciąż wynosi jeden do 302,5 miliona. W loterii Mega Millions można wziąć udział w 44 stanach oraz w stolicy kraju – Waszyngtonie.

Możecie zastanawiać się, w jaki sposób wypłacana jest taka ogromna suma pieniędzy. Jednorazowy przelew jest niemożliwy. Zwycięzca dostaje najpierw około 901 milionów dolarów. Od tej kwoty oczywiście musi zapłacić odpowiedni podatek. Druga możliwość, to wypłata pieniędzy w ratach przez 30 lat.