Znaleziono najstarszą wiadomość w butelce. Pochodzi z 1886 roku

Tonya Illman znalazła 132-letnią butelkę z wiadomością na wydmach w pobliżu Wedge Island w styczniu. Jej mąż, Kym Illman twierdził, że partnerka początkowo myślała, że znaleziona rzecz nie przedstawia żadnej wartości. Wspólnie zadecydowali jednak, że przedmiot będzie dobrze prezentował się na półce z książkami w ich domu. W środku butelki kobieta znalazła rolkę papieru zapisaną po niemiecku. Na arkuszu widniała data – 12 czerwca 1886 roku. Kym Illman powiedziała, że po przyniesieniu butelki do domu chciała osuszyć wilgotny papier i włożyła go do piekarnika na pięć minut.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, butelka została wyrzucona za burtę z niemieckiego statku w 1886 roku. W tym czasie przeprowadzano trwający 69 lat eksperyment polegający na wrzucaniu do morza tysięcy butelek z kartkami w celu śledzenia prądów oceanicznych. Na arkuszach zapisywano współrzędne miejsca, w którym te przedmioty zostały wrzucone do wody.

Poprzednia najstarsza odszukana wiadomość w butelce miała 108 lat. Z tysięcy wyrzucanych podczas przeprowadzania eksperymentu przedmiotów znaleziono dotychczas 662.