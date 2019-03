Maroko. Groźny incydent podczas przejazdu kolumny z papieżem i królem

Na nagraniach widać całe zajście – mimo ulewnego deszczu, król jedzie w odkrytym samochodzie, z którego pozdrawia zgromadzone tłumy. Za nim podąża konwój kilkudziesięciu samochodów, w tym auto wiozące papieża Franciszka, który w sobotę rozpoczął pielgrzymkę do Maroka. W pewnym momencie przez kordon ochroniarzy przedziera się mężczyzna w białej koszuli i wymachując rękami podbiega do limuzyny króla. Tuż przed dotarciem do celu intruz zostaje zatrzymany, a auto z monarchą przyspiesza w tym czasie. Agencja Reutera donosi, że mężczyzna najprawdopodobniej trzymał w dłoni jakąś kartkę. Nie wiadomo, jakie były jego motywy.

Pielgrzymka papieża Franciszka do Maroka rozpoczęła się w sobotę 30 marca od powitania na lotnisku w Rabacie przez króla Mohammeda VI. Oficjalna ceremonia odbyła się przed wieżą Hassana II, w historycznym centrum stolicy Maroka. Swoje pierwsze przemówienie w tym kraju papież poświęcił kwestiom dialogu międzyreligijnego, wolności religijnej, ale także migracji czy ekologii.

