USA. Prezydent Donald Trump wyrzucił szefa Secret Service

Amerykańska telewizja informuje, że Donald Trump poinstruował Micka Mulvaneya, by zwolnił szefa Secret Service, agencji odpowiedzialnej m.in. za ochronę prezydenta USA, jego rodziny oraz oficjalnych gości. Nieoficjalnie wiadomo, że Alles został poinformowany o zamiarach wobec niego już dwa tygodnie temu. Poproszono go wówczas, by pozostał na stanowisku do czasu znalezienia zastępstwa.

Sekretarz prasowa Białego Domu Sarah Sanders poinformowała w poniedziałek wieczorem, że decyzją prezydenta nowym szefem Secret Service zostanie James M. Murray, który dotychczas odpowiadał za dział karier. Z komunikatu wynika, że zmiana nastąpi na początku maja.

Choć pojawiają się głosy, że usunięcie Allesa ma związek z wtargnięciem na teren prezydenckiej rezydencji Mar-a-Lago Chinki, CNN twierdzi, że te sprawy nie są powiązane. Zdaniem informatorów stacji, odejście szefa Secret Service należy wiązać z niedzielną rezygnacją Kirstjen Nielsen, sekretarz bezpieczeństwa krajowego. – W drugiej największej w kraju agencji ds. bezpieczeństwa ma miejsce niemal systematyczna czystka – skomentował wysoki rangą urzędnik w rozmowie z CNN.

