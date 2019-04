Macron o zmniejszeniu strefy Schengen. „Odpowiedzialność musi iść w parze z solidarnością”

Emmanuel Macron podczas konferencji prasowej podsumował debatę na temat stanu państwa. Prezydent Francji wielokrotnie nawiązał do polityki europejskiej. Przedstawił m.in. swój pomysł na to, jak powinna wyglądać współpraca państw członkowskich Unii Europejskiej. Według Emmanuela Macron w obliczu kryzysów powinny zostać wypracowane sposoby działania, które zwiększą solidarność krajów.

Wśród pomysłów przywódcy Francji jest m.in. przebudowa strefy Schengen. Zdaniem polityka te państwa, które nie zgadzają się na przyjmowanie uchodźców lub nie działają na rzecz wzmocnienia granic, nie powinny mieć prawa należeć do strefy Schengen. Z informacji portalu Politico wynika, że prezydent stwierdził, iż strefa ta w aktualnym kształcie nie funkcjonuje prawidłowo.

– Chcieliśmy mieć wspólne granice, taka decyzja została podjęta na poziomie unijnym. A teraz to już nie działa. Odpowiedzialność musi iść w parze z solidarnością. Powinna ona zostać zmieniona, nawet, jeśli oznacza to, że w strefie będzie mniej krajów. Nie możemy pozwolić sobie na to, aby w Schengen były kraje, które są zadowolone w sprawie przepływu osób, a nie chcą wziąć na siebie obowiązków – stwierdził Macron.

