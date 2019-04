Dostała ataku padaczki i upadła twarzą na rozgrzaną lokówkę. W sieci pokazuje swoją walkę o powrót do zdrowia

Brittney Sullivan od wielu lat choruje na epilepsję. Kilkanaście miesięcy temu kobieta uległa bardzo poważnemu wypadkowi. 32-latka jak co dzień przygotowywała się do pracy. Podczas kręcenia loków dostała ataku padaczki, zemdlała i upadła twarzą wprost na rozgrzaną lokówkę. Kobieta straciła przytomność. Po kilku chwilach znalazła ją 8-letnia córka, która powiadomiła dziadków o tym, co się stało. - Nie pamiętam niczego. Robiłam fryzurę, a potem obudziłam się w szpitalu - wspomina 32-latka.

Lekarze zdiagnozowali u Sullivan poparzenia trzeciego stopni na twarzy i szyi. Konieczne było przeprowadzenie aż sześciu operacji. 32-latka musiała się także poddać operacji przeszczepu skóry. - To był dla mnie fatalny czas. Bałam się, że już nigdy nie będę mogła spojrzeć w lustro. W mojej głowie pojawiły się myśli, że mąż mnie zostawi a dzieci będą się wstydziły takiej mamy - opowiada.

Po kilku miesiącach kobieta odzyskała jednak pewność siebie. - Moja droga do zdrowia była bardzo trudna. Wiem, że już nigdy nie będę wyglądać tak, jak wcześniej, ale zrobię wszystko, aby pomóc innym zaakceptować swój wygląd. Dlatego założyłam specjalną grupę na Facebooku, w której chcę pokazać, jak wyglądała moja walka ze słabościami - przyznaje. - Odpowiadając ciekawskim: tak, nadal używam lokówki, ale jestem znacznie bardziej ostrożna - dodaje Sullivan.

