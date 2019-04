Krwawe morderstwo w celi. Torturował współwięźnia, a później odciął mu głowę

Osiem lat temu Jaime Osuna zamordował 37-letnią kobietę, za co w 2017 roku skazano go na dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia. 31-letni obecnie mężczyzna najpierw torturował swoją ofiarę, a później z zimną krwią pozbawił ją życia. Na sali rozpraw był uśmiechnięty i pokazywał wszystkim wokół, że nie żałuje tego, co zrobił. Trafił do więzienia stanowego w kalifornijskim Corcoran, gdzie osadzono go w jednej celi z 44-letnim Luisem Romero. O tym, co stało się dalej, poinformował portal news.com.au.

Wyciął mu fragment płuca

Osuna w nocy z 8 na 9 marca zaatakował współwięźnia. Zdaniem śledczych, korzystał przy tym z ostrego metalowego przedmiotu owiniętego sznurkiem. 31-latek najpierw zaczął torturować drugiego mężczyznę, odcinając mu kilka części ciała, w tym palec. Wyciął mu również fragment płuca i oko, a na koniec pozbawił głowy. Prowadzące dochodzenie służby nie są w stanie ocenić, kiedy nastąpił zgon Romero i czy był przytomny przez cały czas trwania tortur.