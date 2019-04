Gang nastolatków torturował emeryta. Mężczyzna nie żyje

Ośmio-osobowy gang znęcał się nad Antonio Cosimo Staną. 65-letni mężczyzna był upośledzony umysłowo – „nie był w stanie się bronić i reagować”. Jak informują śledczy członkowie gangu byli wyjątkowo brutalni. Nie bez przyczyny, w przestrzeni medialnej porównuje się ich do nastoletnich bandytów z filmu „Mechaniczna pomarańcza”, którzy uznawali stosowanie przemocy za ekscytujące. Stana miał być bity kijami, kopany. Horror mógł trwać kilka miesięcy.

W piątek 5 kwietnia 2019 roku policjanci otrzymali zgłoszenie od sąsiada Antonio Cosimo Stany. Mężczyzna poinformował, że jego sąsiad prawdopodobnie został napadnięty. Stana był w słabej kondycji. Jak informuje BBC, był brudny, niedożywiony, żył „w skrajnej nędzy”. Po pewnym czasie mężczyzna trafił do szpitala. Przeszedł kilka skomplikowanych operacji. Niestety, lekarzom nie udało się go uratować. 65-latek zmarł 23 kwietnia. Podejrzewa się, że do śmierci mężczyzny przyczynili się członkowie gangu, którzy zadawali mu liczne ciosy. Do tej pory nie ujawniono jeszcze wyników sekcji zwłok mężczyzny.

