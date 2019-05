Niecodzienny przypadek u bliźniąt. Mają różne kolory oczu i... skóry

Jak podaje „The Sun”, Sarah Jones mieszka w amerykańskim Lawton. Kobieta od pewnego czasu jest ciągle pytana o to, czy jej dzieci pochodzą od jednego ojca. Wszystko za sprawą niecodziennego wyglądu bliźniąt. Chłopiec o imieniu Malachi ma ciemną skórę i brązowe oczy, a jego siostra Malayasia ma jasną karnację i niebieskie oczy. Chociaż jest to bardzo rzadkie zjawisko, to takie przypadki się zdarzają. Jones zdradziła, że u niej w rodzinie taka sytuacja nie jest niczym szczególnym. Jej 6-letnia córka jest ciemnoskóra, a młodsza o cztery lata siostra ma jasną skórę.

Kobieta zapewnia, że bliźnięta mają wspólnego ojca. Wie jednak, że tak bardzo różniące się od siebie dzieci dla wielu ludzi jest ewenementem, w związku z czym postanowiła założyć im konto na Instagramie. Sprawa interesuje nie tylko internautów, ale również naukowców.

Genetyk Jim Wilson z uniwersytetu w Edynburgu powiedział w rozmowie z BBC, że kolor skóry jest określany przez co najmniej 20 wariantów genów. – Niektóre z tych, które znamy, mają tendencję do występowania w dwóch lub więcej wariantach. Jeden z nich wytwarza ciemniejszy, a drugi jaśniejszy odcień skóry – wyjaśnił naukowiec. – To niemal tak, jak z talią kart i pobytem w kasynie. Raz możemy otrzymać karty czarne, a raz czerwone – dodał.

