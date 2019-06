Pożar w rafinerii w USA. Wcześniej miała miejsca seria wybuchów

Pożar w rafinerii w Filadelfii wybuchł w godzinach porannych w piątek 21 czerwca 2019 roku. Z informacji, które przekazuje NBC Philadelphia wynika, że doszło również do serii wybuchów. – Myślałem, że to był meteor – opisał jeden ze świadków zdarzenia, który mieszka w pobliżu kompleksu. Niektórzy mieszkańcy regionu, w którym doszło do zdarzenia, informowali, że przez wywołane wybuchami trzęsienia, w ich domach spadały obrazy ze ścian.

Na miejscu, by zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, a następnie go ugasić, pojawiły się odpowiednie służby. By zadbać o bezpieczeństwo kierowców, a także umożliwić służbom ratunkowym sprawne przemieszczanie się w okolicy, drogi w okolicy wystąpienia pożaru, zostały zamknięte. Ogień był potężny. Unoszące się płomienie były widoczne z odległości wielu kilometrów, co może potwierdzać skalę zjawiska. Rafineria, w której doszło do pożaru zatrudnia około 1000 osób.

Śledczy będą prowadzić działania w celu ustalenia przyczyny oraz pozostałych okoliczności zdarzenia. Dotychczas nie ma informacji o osobach rannych ani ofiarach śmiertelnych.

