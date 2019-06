Policja zatrzymała kierowcę skutera. Jechał nago, ale z kaskiem na głowie

Upały dają się we znaki także mieszkańcom Niemiec, a w środę 26 czerwca temperatury mogą sięgnąć powyżej 30 stopni Celsjusza. Synoptycy przewidują, że w niektórych regionach kraju słupki rtęci powędrują nawet do 40 stopni. Nic więc dziwnego, że Niemcy próbują radzić sobie z wysokimi temperaturami, uciekając się niekiedy to nietypowych sposobów. Na taki pomysł wpadł mieszkaniec Brandenburga, którego zatrzymała policja.

Nie dostał mandatu

Funkcjonariusze opublikowali na Twitterze dwa zdjęcia niemal nagiego kierowcy skutera. Mężczyzna miał na sobie jedynie kask i sandały, a zdumionym mundurowym powiedział, że „przecież jest gorąco". Zdjęcie doczekało się już ponad tysiąca komentarzy, 1,6 tys. udostępnień oraz 5,4 tys. polubień.

Funkcjonariusze z Brandenburga przekazali z kolei, że kierowca skutera nie został ukarany mandatem. Jazda nago nie jest zakazana, a policjanci mogą wyciągnąć wobec kierowcy konsekwencje dopiero wówczas, gdy ktoś poczuje się urażony takim widokiem i zgłosi oficjalną skargę.