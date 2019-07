Wielka Brytania chce oddać 23-latkę ojcu. Ten chce ją wydać za mąż za kuzyna

Nieposłuszeństwo wobec ojca skutkować może ostracyzmem, a nawet zabiciem 23-latki za to, że „naruszyła honor” swojej rodziny. Kobieta pod warunkiem zachowania anonimowości rozmawiała z brytyjskim „The Independent” . Jak poinformowała, Wielka Brytania odrzuciła jej wniosek o azyl w lutym 2019 roku. Urzędnicy stwierdzili, że nie ma wystarczających dowodów na to, że jest zagrożona. 23-latka złożyła odwołanie i oczekuje na jego wynik w tym lipcu.

Sairah Javed, adwokat 23-latki, przekazała, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odrzuciło wcześniejszy wniosek o azyl w związku z tym, że uznano, iż ojciec, który pracował jako pakistański urzędnik służby cywilnej, nie pasował do „profilu sprawcy” . Stwierdzono też, że jeśli czuje się niebezpiecznie, powinna starać się o ochronę ze strony państwa pakistańskiego. – Ona wróciłaby do kraju, w którym jej ojciec jest postrzegany jako opiekun i może podejmować wszystkie decyzje za nią. Jeżeli powie „nie” perspektywie przymusowego małżeństwa, istnieją obawy dotyczące zabójstw honorowych – mówiła Javed.

23-latka ma stypendium edukacyjne i otrzymała miejsce na uczelniach – King's College London, Bristol University, Sheffield University i Queen Mary University – w ramach studiowania astrofizyki. W rozmowie z „The Independent” przyznała, że nie pamięta dużo ze swojego życia w Pakistanie, jednak pamięta swojego ojca. – Próbuję o tym zapomnieć. Nie była to sielanka – mówi.

Kobieta urodziła się w Islamabadzie i po raz pierwszy przyjechała do Wielkiej Brytanii w 2007 roku w wieku 11 lat wraz z rodzicami, siostrą i bratem. Jej ojciec miał zupełnie inaczej zachowywać się w Wielkiej Brytanii – głównie znęcać się psychicznie, a nie fizycznie. – Bał się tutejszych władz – mówi dziewczyna. – Cały czas mówił: Zobaczycie, co zrobię, gdy wrócimy do Pakistanu – dodaje.

Do Pakistanu rodzina wróciła w 2011 roku. Ojciec wtedy miał uwięzić ją, jej rodzeństwo i matkę. Udało się im uciec w 2012 roku. Wrócili do Wielkiej Brytanii i od tego czasu starali się o azyl – do tej pory bezskutecznie.