Miała w domu ponad 100 psów. Trzymała je w klatkach, bez dostępu do wody

Sprawę mieszkającej w brytyjskim hrabstwie Northumberland Lynn Stoker nagłośniło RSPCA, czyli Królewskie Towarzystwo Przeciwko Okrucieństwu wobec Zwierząt. Udostępnione przez organizacje zdjęcia oraz nagrania są dowodem na to, jak 62-latka traktowała psy. Zwierzęta były przetrzymywane w ciasnych klatkach, bez dostępu do świeżej wody. The Sun przekazał, że zdaniem RSPCA, w domu Brytyjki znajdowało się ponad 100 psów. 85 z nich miało choroby uszu, 66 problemy z uzębieniem, a 26 było niedożywionych. Część z nich weterynarze musieli uśpić, a pozostałe wymagały pilnej opieki medycznej.

Zaburzenie osobowości?

Stoker prowadziła hodowlę i część psów sprzedawała. W rozmowie ze śledczymi zeznała, że dochody ze sprzedaży przeznaczała „na psy”. Stwierdziła, że co miesiąc kupowała 450 kg karmy i wydawała na swoje czworonogi średnio tysiąc funtów miesięcznie. Według Stoker zwierzęta były zadbane, a ona pilnowała regularnych badań. Przedstawiciele RSCPA byli innego zdania, a sprawa miała swój finał w sądzie.

62-latka została skazana na 21 tygodni więzienia oraz 50 tys. funtów grzywny. Nałożono na nią także dożywotni zakaz posiadania zwierząt. Sąd argumentował, że kobieta spowodowała niepotrzebne cierpienie zwierząt i nie zapewniła im niezbędnej opieki. Obrońca klientki Paul Blanchard broniąc jej stwierdził z kolei, że w tym przypadku trzeba brać pod uwagę pewne szczególne okoliczności. – Ma cechy osoby chomikującej, co jest zaburzeniem osobowości. To nie było działanie celowe, a lekkomyślne – wyjaśnił prawnik. – Nie zajmowała się pewnymi sprawami tak, jak mogła i zamknęła oczy na rzeczywistość – podsumował.

