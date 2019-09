Gwiazda mediów społecznościowych ujawniła kilka trików. „To nie było profesjonalne, ale…”

Alisha stworzyła swój kanał na YouTubie w 2008 roku. Jej działania obserwuje ponad 8 milionów subskrybentów. Influencerka m.in. zamieszcza porady dotyczące mody i urody, a także promuje ideę DIY, czyli „zrób to sam”. Dotychczas współpracowała m.in. z takimi firmami jak BMW czy Starbucks.

„To nie było profesjonalne, ale to było moje”

Alisha Marie udzieliła wywiadu portalowi Business Insider. Dała kilka wskazówek osobom, które chcą zacząć współpracować z markami np. na Instagramie. Podkreśliła, że nie wolno czekać aż firmy dostrzegą potencjał konkretnej osoby, a należy wychodzić z inicjatywą. Alisha Marie twierdzi, że przy próbie nawiązania kontaktu z marką wartościowe są proste wiadomości. Należy wykazać zainteresowanie daną firmą i chęć bycia jej ambasadorem. Co napisała Alisha, gdy ubiegała się o pierwsze współprace z markami? „Podobają mi się wasze rzeczy. Dajcie mi znać, jeżeli kiedykolwiek będziecie zainteresowani współpracą" – wiadomość o tej treści wysyłała jako początkująca influencerka. – To nie było profesjonalne, ale to było moje – powiedziała.

Alisha zaznaczyła, że pierwszym krokiem, który wykonają przedstawiciele marki będzie wejście na profil osoby, która ubiega się o nawiązanie współpracy. – Klimat, który poczuje na początku będzie prawdopodobnie przełomowy – stwierdziła. Alisha przekonuje więc, by o swoim profilu np. na Instagramie myśleć jako o portfolio. Zamieszczać tam takie treści, które potencjalnie mogą zainteresować różne firmy.

