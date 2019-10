Mężczyzna zabił ciężarną żonę i córki. Twierdzi, że to przez kochankę

„Gdybym nie spotkał Nikki, nie zabiłbym mojej rodziny” – wyznał 34-letni Chris Watts w liście, który napisał w zakładzie karnym w Kolorado. Mężczyzna przyznał, że po dwóch miesiącach widywania się z kochanką, zdecydował, że musi się pozbyć bliskich. Twierdzi, że czuł, że Nichol Kessiger jest jego bratnią duszą i nie miał wyrzutów sumienia po dokonaniu zbrodni.

Chris Watts zamordował swoją żonę Shanann i córki 4-letnią Bellę oraz 3-letnią Celeste. W liście, który napisał w więzieniu zdradził szczegóły dokonania zbrodni. Dzieci przeżyły prawdziwy koszmar, ponieważ mężczyzna przyduszał je kilkukrotnie, nim doprowadził do ich śmierci. „Wszystko, czego pragnąłem, to być z Nikki. (…) Nie czułem wyrzutów sumienia” – napisał. Mężczyzna wyjawił również, że chciał podać żonie pewien środek w nadziei, że poroni, by kochanka mogła „dać mu pierwszego syna”. Sprawa Chrisa Wattsa poruszyła opinię publiczną.

