Szczeniak przetrwał trzy tygodnie pod gruzami po przejściu huraganu Dorian

Na Bahamach odnaleziono psa, który przez ponad trzy tygodnie był uwięziony pod gruzami po przejściu huraganu Dorian. Roczny szczeniak został znaleziony przez ratowników za pomocą drona ze sprzętem na podczerwień. Ze względu na wyjątkową wolę przetrwania zwierzęcia i okoliczności, w jakich go znaleziono, nadano mu imię Miracle, czyli cud. Szczeniak został przewieziony do kliniki weterynaryjnej na Florydzie. Jeśli jego właściciele się po niego nie zgłoszą, trafi do nowego domu.

Skala zniszczeń po przejściu huraganu Dorian na Bahamach jest ogromna. Dotychczas potwierdzono, że zginęło 50 osób, jednak kolejnych 1300 jest uznawanych za zaginione. W mieście Marsh Harbour zniszczonych zostało 90 procent domów. Tam właśnie odnaleziono pieska. Amerykańska stacja podkreślała przez cały dzień, że w nowoczesnej historii (bazując na pomiarach prowadzonych od 1950 roku – red.) tylko jeden huragan na Atlantyku niósł ze sobą silniejszy wiatr niż Dorian. Żywiołowi towarzyszyły wysokie fale, które wlewały się na nabrzeże.

