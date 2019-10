Tragedia u wybrzeży Lampedusy. Wyłowiono ciała 13 kobiet

Na statku, który płynął z Tunezji, znajdowało się około 50 osób. Ratownikom udało się podjąć z wody 22 rozbitków, wyłowiono też zwłoki 13 kobiet. Los pozostałych osób pozostaje nieznany, co rodzi obawy, że tragiczny bilans może wzrosnąć.

O tym, że łódź może mieć problemy, włoska straż przybrzeżna została poinformowana w niedzielę wieczorem. Wysłano dwie jednostki ratunkowe, które znalazły tonący tunezyjski statek w odległości około 6 mil morskich od wybrzeży włoskiej wyspy Lampedusa. „Aby umożliwić przekazanie osób na pokład, łodzie ratunkowe zbliżyły się do małego statku, ale niesprzyjające warunki pogodowe i nagły ruch migrantów sprawiły, że ten się przewrócił” – czytamy w oświadczeniu straży przybrzeżnej.

Z wody udało się wydobyć ciała 13 kobiet. W poniedziałek na nabrzeżu portu w Lampedusie ustawiono trumny ze zwłokami migrantek.

Mniej migrantów, te same problemy

Rzecznik agencji ONZ ds. uchodźców UNHCR Charlie Yaxley podkreślił, że jak dotychczas w wodach Morza Śródziemnego utonęło blisko 1000 migrantów, którzy usiłowali przedostać się tą drogą do Europy. Po raz kolejny podkreślił konieczność podjęcia pilnych działań, by zaradzić podobnym tragediom.

Włoskie MSW podaje, że dotychczas w 2019 roku do kraju przybyło łodziami 7939 migrantów. To o 63 proc. mniej niż w analogicznym okresie w 2018 roku i o 93 proc. mniej w stosunku do poziomu z 2017 roku.

