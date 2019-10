Ranking „najlepszych wysp świata”. „Tutaj czas stoi w miejscu”

Flatey znajduje się w środkowej części islandzkiej zatoki Breiðafjörður. Wyspa ta została uznana za „najlepszą wyspę na świecie” w rankingu udostępnionym na stronie Big Seven Travel. „Znajdują się na niej pięknie utrzymane stare domy, ale tylko dwie rodziny decydują się zostać w tym miejscu przez całą zimę. Wyspa w uroczy sposób przypomina plan filmowy. Nagrano na niej sceny do wielu produkcji” – czytamy na stronie Big Seven Travel. „Wyjątkowy jest spokój, który na nie panuje. Czas stoi w miejscu” – dodano, podkreślając niezwykły klimat.

Które wyspy znalazły się w dalszej części zestawienia?

Miejsce 7: Pemba, Zanzibar

Pemba to wyspa kolarowa na Oceanie Indyjskim u wschodnich wybrzeży Afryki w Tanzanii (region autonomiczny Zanzibar). Powierzchnia wynosi 984 km2. Tutaj coś dla siebie znajdą nie tylko pasjonaci podróżowania i pięknych widoków, ale także aktywności fizycznej. Nurkowanie na tej wyspie zapadnie na długo w pamięci.



Miejsce 6: Wyspy Aran, Irlandia

Wyspy Aran to grupa trzech wapiennych wysp u zachodnich wybrzeży Irlandii w zatoce Galway. Należą do nich Inis Mór (pow. 3092 ha), Inis Meáin (pow. 912 ha), Inis Oírr (pow. 567 ha). Wyspy charakteryzują się „wiejskim urokiem i oszałamiającą scenerią, która zapiera dech w piersiach” – podają twórcy omawianego zestawienia. Nie da się ukryć, że jednym z argumentów, które mogą zachęcić do odwiedzenia tego miejsca z pewnością są nietypowe krajobrazy klifowego wybrzeża, a także obecność zabytków. Komu w drogę, temu czas?



Miejsce 5: Korcula, Chorwacja

Czas na Chorwację. Wyspa Korcula jest jednym z miejsc na kuli ziemskiej, które po prostu trzeba odwiedzić. Często nazywana jest „małym Dubrownikiem” ze względu na średniowieczne place, kościoły, pałace i domy. Efektownie łączą się z nimi plaże i gęsty las, tworząc niesamowitą scenerię.



Miejsce 4: Sommarøy, Norwegia

„Jeśli odwiedzasz Sommarøy w letni dzień, możesz pomyśleć, że jesteś na Karaibach. Są tam koralowe plaże i widoki na turkusową wodę” – opisuje Big 7 Travel. Do wyspy przylgnął przydomek „Słońce Północy”. Z jakiego powodu? Przez 69 dni każdego lata nie zachodzi na niej Słońce, a od listopada do stycznia panuje ciągły mrok.



Miejsce 3: Espiritu Santo, Vanuatu

Espiritu Santo to największa wyspa w archipelagu Nowe Hebrydy, tworzącym państwo Vanuatu. Miejscowi używają skróconej wersji nazwy: „Santo”. Trzeba przyznać, że wyspa faktycznie wygląda wspaniale. Przezroczysta woda, soczyście zielona roślinność i niemal biały piasek – to wszystko wywołuje „bajkowe wrażenie”.



Miejsce 2: Palawan, Filipiny

Drugie miejsce w omawianym zestawieniu zajęła wyspa Palawan o powierzchni niespełna 12 metrów kwadratowych. Ma bardzo ciekawy kształt. Jest podłużna (425 km) i dość wąska (ok. 40 km). Znajdują się na niej białe, piaszczyste plaże i dżungla. Wiele osób przekonuje, że to jedna z najpiękniejszych wysp na świecie. Chcecie się przekonać?