Dała buty i kurtkę narkomanowi. Spotkała go 14 lat później

Post, który Jeanh Nomelli opublikowała na Facebooku, stał się hitem mediów społecznościowych. Doczekał się już 15 tys. reakcji, 7 tys. udostępnień oraz ponad tysiąca komentarzy. Nic dziwnego, ponieważ wyznanie Amerykanki przywraca wiarę w ludzką życzliwość. Kobieta, która pracuje jako ratownik w pogotowiu, opublikowała zdjęcie ze spotkania z Willem Levensem. „To jest Will. 14 lat temu był bezdomny i uzależniony od heroiny. Spotkaliśmy się, gdy grzebał w śmieciach” – napisała Nomelli na wstępie swojego wpisu.

Kurka, buty i siedem dolarów

Podczas krótkiej rozmowy Levens wyznał jej, że niespodziewanie zmarła jego żona, a ten nie mogąc poradzić sobie z utratą bliskiej osoby, spróbował heroiny. Uzależnił się już po pierwszym zażyciu narkotyku, a krótko po tym stracił pracę i dom. Tak wylądował na ulicy i spotkał ratowniczkę, z którą wkrótce się zaprzyjaźnił. „Pomagaliśmy sobie w trakcie trudnych chwil, oferując porady i dzieląc się swoimi życiowymi doświadczeniami. Aż pewnego dnia zniknął i więcej go nie widziałam. Przez lata zastanawiałam się, co się z nim stało i czy w ogóle żyje” – napisała Amerykanka. Dodała, że spotkała Levensa po 14 latach.