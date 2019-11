Pierwszy taki przypadek w Grecji od 30 lat. Dziecko zmarło z powodu błonicy

Jak przekazał portal ethnos.gr, ośmioletnie dziecko było wychowywane w rodzinie adopcyjnej. Nieletni, którego płci nie ujawniono, 22 listopada trafił do jednego ze szpitali dziecięcych z ostrym zapaleniem krtani oraz ciężką niewydolnością oddechową. Po przewiezieniu na OIOM pacjenta zaintubowano, ale podjęte leczenie i tak nie przyniosło skutków. Po pięciu dniach dziecko zmarło, a jako możliwą przyczynę śmierci wskazano m.in. zakażenie dróg oddechowych oraz obrzęk płuc.

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały błonicę, co potwierdzono w dwóch niezależnych testach. Oznacza to pierwszy przypadek śmiertelny od 30 lat na terenie Grecji. Media po ujawnieniu wyników badań przekazały, że nieletni prawdopodobnie nie był zaszczepiony. Powoływały się przy tym m.in. na wypowiedź dyrektora szpitala, który wskazał, że dziecko faktycznie mogło nie mieć podanej szczepionki. Przeczy temu jednak historia medyczna zmarłego pacjenta, która wykazała, że otrzymał on wszystkie pięć obowiązkowych dawek.

Czym jest błonica?

Błonica jest chorobą zakaźną występującą najczęściej u dzieci i przenoszoną głównie drogą kropelkową. Może przybierać kilka postaci, w tym błonicy gardła, krtani czy nosa. Pierwsza z wymienionych form jest najczęstsza i objawia się obrzmieniem węzłów chłonnych podżuchwowych, utrudnionym połykaniem, zaburzeniami pracy serca czy nalotem w gardle. Chorym podaje się surowicę, a w niektórych przypadkach stosuje się kurację antybiotykową. W przypadku błonicy krtani konieczne są tracheotomia lub intubacja, prowadzące do udrożnienia dróg oddechowych.

Czytaj także:

20-latka miała bolesne migreny i objawy grypy. Okazało się, że jest ciężko chora